„Keep It Alive“ – mit dem StuttgartLIVE Festival präsentieren wir kleine Konzert-Highlights auf den Live-Bühnen in der Stadt – besonders, unangepasst und laut. Bei aufmerksamer Lektüre des Programmes zeigt sich:

Aktuell ist der Besuch von allen Veranstaltungen nur mit 2G (geimpft oder genesen) plus negativem Schnelltest und Maske möglich. Es erfolgt eine Kontaktnachverfolgung via Corona-App oder an der Abendkasse über ein Formular.

Mi., 01.12.2021 Zoot Woman, Kulturquartier, Einlass: 19:00 Uhr

Do. 02.12.2021 Nathan Gray, Kulturquartier, Einlass: 19:00 Uhr

Fr., 03.12.2021 Klub Karachoo mit „Rage against Charlottenplatz“ live, Universum, Einlass: 20:00 Uhr

Sa., 04.12.2021 The Hives, LKA, Einlass: 20:00 Uhr

Mo., 06.12.2021 Ian Paice feat. Purpendicular, Im Wizemann Club, Einlass: 19:00 Uh

Mo., 06.12.2021 Mothers Cake, Support: Twin Noir, Universum, Einlass: 19:00 Uhr

Di., 07.12.2021 The Rumjacks, Universum, Einlass: 20:00 Uhr

Mi., 08.12.2021 Rage, Gäste: Bonded, Manimal, Universum, Einlass: 19:00 Uhr

Do., 09.12.2021 Brass Boom Bäng präsentiert: Shantel & The Bucovina Club Orkestar, Kulturquartier, Einlass: 19:00 Uhr

Fr., 10.12.2021 Brass Boom Bänge präsentiert: Les Yeux d’la Tête, Im Wizemann Club, Einlass: 19:00 Uhr

Fr., 10.12.2021 TRASH-A-GO-GO! präsentiert: Reverend Beat-Man, The Kilaueas, Universum, Einlass: 20:00 Uhr

Sa., 11.12.2021 Powertrip präsentiert: Stallion & The Night Eternal live, Universum, Einlass: 20:00 Uhr

Mo., 13.12.2021 Blackout Problems, Goldmarks, Einlass: 19:00 Uhr

Mi., 15.12.2021 John Watts – Fischer-Z solo, Kulturquartier, Einlass: 19:00 Uhr

Do., 16.12.2021 TRASH-A-GO-GO! präsentiert: Reverend Peyton’s Big Damn Band, Goldmarks, Einlass: 20:00 Uhr

Fr., 17.12.2021 Keep Charlottenplatz Alive! Steakknife, The High Times, Hell&Back & Punkrock Aerobix, Universum, Einlass: 20:00 Uhr

Sa., 18.12.2021 Keep Charlottenplatz Alive! Empowerment, Mofakette, Neat Mentals, Universum, Einlass: 20:00 Uhr

So., 19.12.2021 TRASH-A-GO-GO! präsentiert: Rantanplan, Universum, Einlass: 19:00 Uhr

Mo., 20.12.2021 Dirty Sound Magnet, Universum, Einlass: 19:00 Uhr

Mi., 22.12.2021 Schmutzki & Support, Goldmarks, Einlass: 19:00 Uhr

Do., 23.12.2021 Dr. Aleks and the Fuckers, Universum, Einlass: 20:00 Uhr

Fr., 24.12.2021 Dave Collide – Heiliger Morgen im Kraftpaule, Kraftpaule, Einlass: 11:00 Uhr