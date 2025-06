Wir spielen für euch einen Abend lang 80s/90s Indie, New Wave, Post Punk und Britpop!

Euch erwarten Songs von The Smiths, New Order, Blondie, The Cure, Depeche Mode, Duran Duran, Soft Cell, Bronski Beat, Joy Division, Blur, Oasis, Pulp, Supergrass, The Strokes und viele viele mehr…

Von Studis organisiert & in Kollaboration mit DJ Smoothie und Mimu vom FAK Tübingen.