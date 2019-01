Klüpfel & Kobr: Der Sinn des Lesens - Die Jubiläumstour

2019 haben die Autoren Michael Kobr und Volker Klüpfel Grund zum Feiern: der zehnte Krimi um den kauzigen Kommissar Kluftinger erscheint.

Im Jahr 2019 haben die Autoren Michael Kobr und Volker Klüpfel allen Grund zum Feiern. Zum einen, weil der zehnte Krimi um den kauzigen Kommissar Kluftinger erscheint, zum anderen, weil ihr Erstling 15 Jahre alt wird. Klar, dass dieser Anlass für eine Jubliäumstour genutzt werden muss.

Werden Sie Zeuge einer eines grandiosen Abends. Selbst wenn Kommissar Kluftingers Kosmos für Sie Neuland ist, werden Sie begeistert sein. Denn was das Autorenduo an Skurrillem, Lustigem und Hintersinnigem zu Tage fördern, wird bei ihrem Publikum einmal mehr für heftige Lachsalven sorgen. Nicht umsonst sind ihre Lesungen, die eigentlich gar keine sind, so populär: Erleben Sie einen humoristischen Schlagabtausch zwischen Klüpfel und Kobr - oder eher zwischen ihren Schöpfungen Langhammer und Kluftinger, die sie mit ganz viel schauspielerischem Talent lebendig werden lassen. Gleichzeitig gewähren die beiden Freunde exklusive Einblicke hinter die Kulissen, lüften so manches Geheimnis um ihre berühmte Hauptfigur und verraten, wie sie es selbst so lange ohne Mord und Totschlag miteinander ausgehalten haben. Nie zu kurz kommt dabei die typische Allgäuer Mischung aus Grant und Gemütlichkeit, aus Boshaftigkeit und Augenzwinkern, aus Langhammers Laptop und Kluftingers Lederhose. Zefix!