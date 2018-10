Nach drei Alben, einer EP und einer Split-7 mit Boysetsfire, jeder Menge Touren mit Szenegrößen wie Jennifer Rostock oder Saves The Day sowie diverser Festivals gehen KMPFSPRT diesen Herbst endlich wieder auf eigene Tour!

„Gaijin“ - Das japanischen Wort für ‘Außenseiter‘, das man auch mit ‘Mensch von außerhalb‘ übersetzen kann, ist der Titel von KMPFSPRTs neuestem Album. Es beschreibt das aktuelle, oft unterschwellig negativ gefärbte Lebensgefühl in all seiner Konsequenz: Ob Wahlerfolge der AfD, Polizeigewalt oder das Desinteresse einer Hipster-Generation, die nur noch um sich selbst kreist - KMPFSPRT kommentieren die gesellschaftliche Realität mit der von ihnen bekannten Direktheit. Mit dem Album laden sie jeden ein, der gerade nicht so richtig weiß, wohin er eigentlich gehört, aber ein positives Ziel vor Augen hat und sich ebenso nach weniger Hass und Grenzen, auch in den Köpfen der Menschen, sehnt. Im Festival-Sommer 2018 haben KMPFSPRT ihr neues Album schon mal warm gespielt. Im Oktober geht’s jetzt endlich auf ausgedehnte Headliner-Tour durch 15 Städte!

Das Konzert von KMPFSPRT im Keller Klub in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.