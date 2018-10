Der Knabenchor capella vocalis Reutlingen wurde 1993 von Eckhard Weyand gegründet und wird seit 2012 von Christian J. Bonath, Reutlingen, geleitet. Höchste künstlerische Qualität, Stiltreue und Klangschönheit zeichnen die Interpretationen des Ensembles aus, das zu den führenden Chören seiner Art zählt. Regelmäßige Auslandstourneen führten das Ensemble durch Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Der Schwerpunkt der Arbeit des über 120 Sänger umfassenden Klangkörpers liegt auf dem Gebiet der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Neben den großen Repertoirewerken pflegt der Knabenchor die Erarbeitung vergessener Werke, was sich in zahlreichen Welterstaufführungen und -einspielungen dokumentiert.

Unter dem Motto „Klingende Freu(n)de“ lässt sich zusammenfassen, was capella vocalis ausmacht: Freude am Singen, Freude an Freundschaft, Freude am erfolgreichen, gemeinsamen Musizieren und Freude an Qualität. Es ist mehr als „nur“ Musik für die Kinder und Jugendlichen, es ist eine Prägung fürs ganze Leben. Die Erfahrung, nur in Gemeinschaft zum Erfolg zu gelangen, die Erfahrung, dass hohe Qualität und Erfolg untrennbar mit Arbeit verbunden sind oder auch die Erfahrung, dass Musik Türen zu anderen Kulturen öffnet.

Christian J. Bonath war schon während seiner Ausbildung als Dirigent und Stimmbildner tätig. Als künstlerischer Leiter hat er den Kammerchor „Ensemble Paulinum“, sowie die Orchesterformationen „Pulchra Musica” und die „Camerata instrumentale Worms” gegründet und zu führenden Ensembles der Metropolregion Rhein-Neckar geformt. Neben der Auseinandersetzung mit den großen Oratorien sowie der einschlägigen Orchesterliteratur ist es Bonath ein Anliegen, immer wieder vergessene und selten gespielte Meisterwerke der alten Musik zu präsentieren. Im Bereich der zeitgenössischen Musik leitete Bonath u. a. die Wormser Erstaufführung des „Stabat mater“ und der “Missa sylabica” von Arvo Pärt. 2009 wurde Bonath als hauptamtlicher Chorleiter des „Knabenchor Gütersloh“ fest engagiert. Mit namhaften Chören und Orchestern verbindet ihn eine regelmäßige Zusammenarbeit. Eine rege Konzert- und Kompositionstätigkeit, sowie CD- Rundfunk- und Fernsehaufnahmen ergänzen sein künstlerisches Wirken.