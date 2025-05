Knallbunt-plastische Bildhauerei

Durch Kneten und Formen modellieren die Kinder heute ihr eigenes Kunstwerk aus selbstgemachter bunter Knete.

In der Ausstellung erfahren die Kinder, welche Techniken angewendet werden können und was es beim Plastizieren zu beachten gibt. Im Anschluss entsteht in der Museumswerkstatt zunächst das Material zum Modellieren und daraus dann die Plastik. Dieses Kunstwerk ist wandelbar und kann auch später zu Hause immer wieder umgestaltet werden.

Anmeldung erforderlich bis Mi, 11.06.25, 12 Uhr unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel der Veranstaltung, Ihren Namen, ihre Telefonnummer, sowie die Anzahl der Teilnehmer an.