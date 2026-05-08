KNAX-Action-Day: Hüpfburgenland Jump & Fun

Wir laden dich und deine Familie herzlich zum KNAX-Action-Day ein.
Das erwartet Euch am KNAX-Action-Day
• Hüpfvergnügen auf mehreren XXL-Hüpfburgen, dem Wabbelberg und eine Riesenrutsche
• ein Kleinkinderbereich mit Hüpfburgen
• bei heißen Temperaturen tolle Wasserattraktionen im Außenbereich (Badezeug und Handtuch nicht vergessen)
• Speisen, Getränke und Slush/Soft-Eis vor Ort
• Kinderschminken
• und natürlich ganz viel Spaß und Action
Info
Eishalle Reutlingen Rommelsbacher Straße 55, 72760 Reutlingen
Freizeit & Erholung, Kinder & Familie