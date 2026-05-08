KNAX-Action-Day: Hüpfburgenland Jump & Fun

Wir laden dich und deine Familie herzlich zum KNAX-Action-Day ein.

Das erwartet Euch am KNAX-Action-Day

• Hüpfvergnügen auf mehreren XXL-Hüpfburgen, dem Wabbelberg und eine Riesenrutsche

• ein Kleinkinderbereich mit Hüpfburgen

• bei heißen Temperaturen tolle Wasserattraktionen im Außenbereich (Badezeug und Handtuch nicht vergessen)

• Speisen, Getränke und Slush/Soft-Eis vor Ort

• Kinderschminken

• und natürlich ganz viel Spaß und Action