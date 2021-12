× Erweitern Guttenberger Brothers

Knebo Guttenberger, ehemals Sänger der Guttenberger Brothers ist ein smarter Crooner in der Traditionslinie von Frank Sinatra, in Deutschland repräsentiert durch Roger Papst oder Jeff Cascaro.

Angejazzter Pop oder smoother Popjazz mit Gesang — zumeist in deutscher Sprache — zwischen Swing und Mainstream zeichnen das Profil der Knebo Guttenberger & Band aus. Unterstützt wird Knebo von den fabelhaften Weiss-Brüdern Danino am Klavier und David am Akkordeon sowie der kompetent agierenden Rhythmus-Gruppe um den (Kontra-) Bassisten Mini Schulz und Schlagzeuger Gregor Beck.

Besetzung: Knebo Guttenberger (voc); Danino Weiss (p); David Weiss (akk); Mini Schulz (b); Gregor Beck (dr)