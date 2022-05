Unterstützt wird Knebo von einer fabelhaften Band.

Knebo Guttenberger, ehemals Sänger der Guttenberger Brothers ist ein smarter Crooner in der Traditionslinie von Frank Sinatra in Deutschland repräsentiert durch Tom Gäbel oder Jeff Cascaro Jazz und Swing mit Gesang meistens auch in deutscher Sprache was auch sehr an den zu früh verstorbenen Roger Cicero erinnert, zwischen Jazz Swing und Bossa zeichnen das Profil der knebo Guttenberger & Band aus.

Am Klavier Christoph Heckeler, am Schlagzeug Bernard Flegar, am Kontrabass Bobbey Reinhard, Enkelsohn des berühmten Geigers Schnuckenack Reinhardt und an der Gitarre Andreas Fetzer als langjähriger Wegbegleiter von Michael Sagmeister.

Knebo Guttenberger - Vocals/Gitarre

Andreas Fetzer - Gitarre

Christoph Heckeler - Piano

Bobbey Reinhard - Bass

Bernard Flegar - Drums