Knebo Guttenberger - Tribute to Frank Sinatra

Als smarter Crooner im Stil eines Dean Martin, Michael Bublé oder auch Roger Cicero ist Knebo Guttenberger genau der Richtige für einen Tribute to Frank Sinatra Abend. Er singt die großen Klassiker von Frank Sinatra – und das auf Deutsch und mit neuen Texten. Beispielhaft ist eine Liebeserklärung an seine Kinder auf der Grundlage des Songs „You make me feel so young“.

Kongeniale Partner begleiten Knebo auf der Bühne: Andi Maile ist Saxofonist der SWR Big Band. Der Schlagzeuger Gregor Beck war zuletzt viele Jahre mit Chris Barber auf Tour. Joel Locher am Bass tourte unter anderem mit Biréli Lagrène und Pee Wee Ellis. Am Klavier der angesagte Swingpianist Frank Eberle.