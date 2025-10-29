Knef Biographischer Chansonabend

Für mich soll's rote Rosen regnen - Eine Hommage an Hildegard Knef.

Filmstar, Broadway-Darstellerin, Chanson-Ikone, Bestsellerautorin – Hildegard Knef war eine der faszinierendsten Frauen ihrer Zeit. Sie arbeitete international, war mit Marlene Dietrich und Marilyn Monroe befreundet und wurde ab 1963 zur gefeierten Chansonsängerin mit Liedern voller Ironie, Weltschmerz und trotzigem Optimismus.

Meike Fabian erzählt aus dem bewegten Leben der „letzten deutschen Diva“ und interpretiert Knefs unvergessliche Lieder – darunter Für mich soll's rote Rosen regnen, Ich brauch’ Tapetenwechsel und Von nun an ging’s bergab. Begleitet wird sie von einer exzellenten vierköpfigen Akustikband.

Ein musikalisch-literarischer Abend über eine Frau, die sich nie anpasste – und genau deshalb unvergessen bleibt.