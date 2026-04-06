Kneipenabend im Erdhaus

Kneipenabend ab 17:00 Uhr

Hausgemachter waldoradischer Zwiebelrostbraten mit Kässpatzen und Salat.

Schweinelendchen mit Pilzrahmsoße, Spätzle und Salat.

Und für die vegetarischen Freunde gibt es hausgemachte Kässpatzen mit Salat.

Heavy Vesper-Brett" mit hausmacher Bratwurst, Leberwurst und geräucherte Bratwurst von unserem Hausmetzger. Dazu Hirschschinken, Käse, Rohkost und sauer Eingelegtes. Weiter dazu frisches Brot vom Freitagsbäck aus Markelsheim… und natürlich Senf!

0,5 l. Distelhäuser Biere, auch vom Fass!

Becksteiner Winzer Weine und auch Schnäpsle: Mirabelle, Obschdla und Willi.

Jeweils solange der Vorrat reicht!

Eine Reservierung hilft uns und Euch!

Telefon 0174 648 29 28