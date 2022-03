Kneipenquiz im JUZ

Der Wanderpokal wartet auf Euch!

Big Kev Murphy ist unerbittlich, wenn es um die Beantwortung seiner Fragen geht. Egal ob Politik, Kino, Musik Literatur usw. Hier bekommt jeder seine Grenzen aufgezeigt. Kevin Dardis moderiert diesen Abend der angelehnt an „Wer wird Millionär“ Fragen aus ganz unterschiedlichen Bereichen an die Gruppen stellt. Natürlich gibt es am Schluss Gewinner und Verlierer, aber das ist eigentlich „fast“ egal. Spaß macht das allemal und beweist, dass die Gehirnzellen auch in einer (Jugendzentrums-)Kneipe in der Lage sind, zu arbeiten.

Es werden Fragen zu verschiedenen Themen gestellt (Kunst & Literatur, Geographie, Wissenschaft & Natur, Aktualität, Geschichte, Musik, Sport, Film & Fernsehen, Verschiedenes und Rothenburg ob der Tauber). In jeder Runde gibt es 5 Fragen - 4 Multiple-Choice Fragen & 1 offene Frage. Nach jeder Runde werden die Antwort-Zettel eingesammelt und die richtigen Antworten gezählt. Die Antworten werden dann laut vorgelesen und die Punkte die die jeweiligen Teams erreicht haben werden bekannt gegeben.