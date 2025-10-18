Kneipenquiz im JUZ

BIG KEV MURPHY ist unerbittlich, wenn es um die Beantwortung seiner Fragen geht. Egal ob Politik, Kino, Musik Literatur usw. Hier bekommt jeder seine Grenzen aufgezeigt.

Kevin Dardis moderiert diesen Abend der angelehnt an „Wer wird Millionär“ Fragen aus ganz unterschiedlichen Bereichen an die Gruppen stellt. Natürlich gibt es am Schluss Gewinner und Verlierer, aber das ist eigentlich „fast“ egal. Spaß macht das allemal und beweist, dass die Gehirnzellen auch in einer (Jugendzentrums-)Kneipe in der Lage sind, zu arbeiten.

Es werden Fragen zu verschiedenen Themen gestellt (Kunst & Literatur, Geographie, Wissenschaft & Natur, Aktualität, Geschichte, Musik, Sport, Film & Fernseh, Verschiedenes und Rothenburg ob der Tauber). In jeder Runde gibt es 5 Fragen - 4 Multiple-Choice Fragen & 1 offene Frage. Nach jeder Runde werden die Antwort-Zettel eingesammelt und die richtigen Antworten gezählt. Die Antworten werden dann laut vorgelesen und die Punkte die die jeweiligen Teams erreicht haben werden bekannt gegeben.

--> Wir freuen uns auf einen irisch angehauchten Abend mit Euch!

Sonstiges

Das Team mit den meisten Punkten zum Schluss gewinnt den Jackpot.

Jede Gruppe kann aus max. 4 Personen bestehen.

Anmeldung als Team erwünscht (4 Personen)

Bis zu 10 Teams sind möglich.

*Anmeldung folgendermaßen: * Die Anmeldung funktioniert einfach: Beispiel: Du heißt Peter Müller und möchtest mit Deinen Freunden Stefan Schleim, Marion Muster und Philipp Mann als Gruppe teilnehmen. So melden sich alle vier Personen an und geben beim Gruppenwunsch den Namen der Gruppe an (z.B. "Traumfußballer") und die Namen der anderen Gruppenmitglieder an. Die Gruppe zahlt anschließend den Startpreis im Jugendzentrum vor Ort (das gesamte Geld kommt in den Jackpot).

Anmeldung unter www.rothenburg.feripro.de