Kneipenquiz mit Big Kev Murphy

Ein Team besteht aus maximal 5 Personen. Er werden Fragerunden zu 10 verschiedenen Themen gestellt. Kunst & Literatur, Geographie, Wissenschaft & Natur, Verschiedenes, Geschichte, Musik, Sport, Film & Fernsehen.

Sonderrunde: immer hier auf der Website von Big Kev Murphy

In jeder Themenrunde gibt es 5 Fragen.

Anmeldung: Bitte Teamnamen, Ansprechpartner und Telefonnummer per Mail an quiz@kammerevents.de senden. Die Anmeldung für das Quiz ist dabei immer erst 2 Wochen vor dem jeweiligen Termin möglich! Bei großer Nachfrage werden die Startplätze ausgelost und eine Woche vor Termin bekannt gegeben.