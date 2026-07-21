INTUS Quiz – Das Kneipenquiz diesmal veranstaltet von Team „Gehirne“.
Jeden letzten Donnerstag im Monat lädt das Team 48 zum legendären Kneipenquiz ein. 30 spannende Quizfragen warten darauf, von euch geknackt zu werden – von kniffligen Rätseln bis zu echten Kopfzerbrechern.
Für die schlauesten Teams gibt es tolle Preise zu gewinnen!
Ablauf des Abends
- Start: 20:00 Uhr
- Abgabe der Quizbögen: 21:30 Uhr
- Auflösung & Siegerehrung: 22:00 Uhr
Mitmachen lohnt sich!
Ob alte Quiz-Hasen oder neugierige Neulinge – wir freuen uns auf zahlreiche Teams, die Lust haben, gemeinsam zu knobeln, zu lachen und ihr Wissen unter Beweis zu stellen.
Also: Schnappt euch eure Freunde, bildet ein Team und seid dabei beim nächsten INTUS Quiz!