Kneipenquiz

Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart

INTUS Quiz – Das Kneipenquiz diesmal veranstaltet von Team „Gehirne“.

 Jeden letzten Donnerstag im Monat lädt das Team 48 zum legendären Kneipenquiz ein.  30 spannende Quizfragen warten darauf, von euch geknackt zu werden – von kniffligen Rätseln bis zu echten Kopfzerbrechern.

 Für die schlauesten Teams gibt es tolle Preise zu gewinnen!

Ablauf des Abends

  •  Start: 20:00 Uhr
  •  Abgabe der Quizbögen: 21:30 Uhr
  •  Auflösung & Siegerehrung: 22:00 Uhr

 Mitmachen lohnt sich!

Ob alte Quiz-Hasen oder neugierige Neulinge – wir freuen uns auf zahlreiche Teams, die Lust haben, gemeinsam zu knobeln, zu lachen und ihr Wissen unter Beweis zu stellen.

 Also: Schnappt euch eure Freunde, bildet ein Team und seid dabei beim nächsten INTUS Quiz!

Info

Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart
Freizeit & Erholung
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