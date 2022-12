Wirtshäuser und Kneipen spielten schon immer eine bedeutende Rolle im alltäglichen Leben. Dabei geht es um weit mehr als Trinken und Essen. Sie sind ebenso Orte des gesellschaftlichen Miteinanders, der Kommunikation und vor allem des Vergnügens. Kein Wunder also, dass ihre Anziehungskraft bis heute unverändert stark ist. Die Ausstellung „Kneipentour. Orte der Geselligkeit in Esslingen“ im Stadtmuseum im Gelben Haus in Esslingen gibt vom 2. Juli 2022 bis 8. Januar 2023 einen Überblick über die Esslinger Kneipen und Wirtshäuser vom Mittelalter bis heute. Im Fokus steht dabei das Wirtshaus als sozialer Treffpunkt, an dem Geselligkeit und Privatheit gleichzeitig möglich sind.

Ein Begleitprogramm mit öffentlichen Führungen und Aktionen ergänzt die Ausstellung. Esslinger Kneipengeschichten zum Anhören bietet der Podcast „Studio Gelbes Haus“. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Besuchsinformationen auf museen.esslingen.de.