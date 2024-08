Vortrag mit Dr. med. dent. Karin Müller-Freiberg, 1. Vorsitzende des Kneipp-Verein Bad Mergentheim e.V.

Die immer wiederkehrende Frage der Mikrobiologen Pasteur versus Bechamp ist: Wie wichtig ist das Immunsystem für die Gesundheit und was beeinflusst es?

Sebastian Kneipp hat erkannt und selbst erfahren, dass verschiedene Faktoren einen Einfluss darauf haben. Er nennt sie die 5 Elemente. So alt die Lehre ist, so modern ist sie für unsere Zeit. Gesundheit kommt nicht von selbst, auch wenn persönliche Anlagen dem einzelnen Menschen einen guten Start geben können - wir müssen in die Eigenverantwortung gehen! Und dazu ist die Kneipp´sche Gesundheitslehre ein idealer Leitfaden.

In ihrem Vortrag zeigt die Referentin auf, was man selbst tun kann und welchen Stellenwert die moderne Naturheilkunde hat.

Der Vortrag „Kneipp rockt das Immunsystem“ findet in der Reihe „Kneipplehre – Früher und Heute“ statt und wird in Kooperation mit dem Kneipp-Verein Bad Mergentheim e.V. vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.

Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte, sowie für Mitglieder des Kneipp-Verein Bad Mergentheim e.V. nach vorzeigen eines gültigen Mitgliederausweises frei.