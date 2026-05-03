Kneippen - so beliebt wie noch nie

Kältereize wie "das Eisbaden" sind in aller Munde - vor allem bei der Jugend, bei Sportlern und gesundheitsbewussten Menschen.

Was würde wohl Sebastian Kneipp dazu sagen mit seiner reichen Erfahrung unter anderem mit kalten Reizen? Was bewirkt das kalte Armbad oder das Wassertreten? Wann ist welche Anwendung besser geeignet? Referentin: Heike Sebald, Kneipp-Gesundheitspädagogin (SKA) Hydrotherapeutin Kolping-Frauenrunde. Ein gemeinsames Picknick bildet den Abschluss der Veranstaltung. Bitte bringen Sie ihr komplettes Picknick selbst mit. Denken Sie ebenfalls an wetterentsprechende Kleidung, an eine Decke oder Sitzkissen und an ein kleines Handtuch.