Ein Vortrag von Beate Rauch, Heilpraktikerin, am Dienstag, 10. Juni um 19:30 Uhr.

Dass Sebastian Kneipp ein Freund der Pflanzenheilkunde war, ist weithin bekannt. Viele kennen auch seine Zitate wie: "Gegen jede Krankheit ist ein Kräutlein gewachsen" oder "Jahrelang habe ich mehr mit Kräutern als mit Wasser kuriert und dabei die schönsten Erfolge gehabt". In diesem Sinne wird in diesem Vortrag auf einige Heilpflanzen und ihren Einsatz eingegangen.

Weniger bekannt ist diei Spagyrik, ein ganzheitliches Naturheilverfahren, dass seine Wurzeln schon in vorchristlicher Zeit hat. Bei der Spagyrik handelt es sich um die Kunst der Veredelung der Ausgangsstoffe in einem aufwändigen Herstellungsprozess. So schafft sie es das große Wirksprektrum aus der Pflanzenheilkunde, aber auch Homöopathie, den Bachblüten und den Anwendungsbereichen der Schüßler-Salze zu vereinen.

Die Spagyrik bietet uns einigartige Heilessenzen, die auf Körper, Geist und Seele gleichzeitig wirken und ein breit gefächertes Einsatzsprektrum bei akuten wie auch chronischen Erkrankungen haben.

Der Vortrag "Heilkräuter & Spagyrik" findet in der Vortragsreihe "Kneipplehre - Früher und Heute" statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.