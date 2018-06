Kneipp`sche Wasseranwendungen

Gertrud Schneider, ausgebildete Kneipp-Gesundheitstrainerin, ist mit der Theorie und Praxis der Gesundheitslehre des „Wasserdoktors“ aus Wörishofen vertraut. Mit praktischen Anwendungen wie kalte Güsse, Wechselbäder, Waschungen und Wassertreten zeigt sie am Mittwoch, 25.07.2018 um 19:30 Uhr im Haus des Gastes (Studio 1, EG) auf, was Wasser alles bewirken kann und welch heilsame Impulse wir selbst unserem Organismus geben können.Der Vortrag findet in der Reihe „Kneipplehre früher und heute“ statt, die vom Kneippverein Bad Mergentheim in Kooperation mit dem Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert wird.