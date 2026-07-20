Knet.Code – Im 2D-Game Knetfiguren zum Leben erwecken

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Linden Museum Stuttgart Hegelstraße 1, 70174 Stuttgart

Weeks of Play: Fünftägiger Workshop für Jugendliche von 11 bis 15 Jahren mit Chris Binder 

Knete Figuren und erwecken sie in der Game-Engine Godot zum Leben. Platziere gebastelte Hindernisse, Hintergründe und Gegner in deinem Spielprojekt. Vom Jump’n’Run-Game bis zum Platformer kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen.

Das Tool kannst du auch nach dem Workshop ohne Kosten oder Registrierung weiterverwenden.

Während der Workshoptage ist für Getränke, Snacks und ein Mittagessen gesorgt.

Du benötigst kein eigenes Gerät oder Programmierkenntnisse.

Info

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Linden Museum Stuttgart Hegelstraße 1, 70174 Stuttgart
Freizeit & Erholung
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