Knigge für Kids

Kinder (6-12 Jahre) können sich an diesem schulfreien Tag im Hotel Altes Bräuhaus ein Knigge-Diplom verdienen. Der Kurs ist eingebunden in ein schönes Mittagsmenü an einer gedeckten Tafel.

Spielerisch werden den Kindern bei einem gemeinsamen Essen verschiedene Regeln und Umgangsformen vermittelt. Sie lernen, welche Besonderheiten es im Umgang miteinander, bei Veranstaltungen oder im Restaurant gibt. Auch ganz alltägliche Höflichkeiten, wie das Bitten, das Danken, Entschuldigungen, Taktgefühl, Pünktlichkeit und Rücksicht werden thematisiert. Zum Abschluss gibt es ein Knigge-Quiz.