Knisternder Krimi im Kaminzimmer

Freut euch auf eine spannende Krimivorlesung von Dr. Peter Thaddäus Lang mit knisternder Atmosphäre in unserem Kaminzimmer in der Saunalandschaft.

Eine namhafte Albstädter Firma entwickelte ein Metall, mit dem sich mikroskopisch kleine Geräte herstellen lassen. Eine so bahnbrechende Innovation bleibt natürlich nicht lange unbemerkt, und im Ausland ist die Neugierde besonders groß: Einige Schurkenstaaten sind sogar bereit, über Leichen zu gehen, um das Geheimnis in die Finger zu bekommen. In der uns wohlvertrauten Stadt auf der Schwäbischen Alb tauchen plötzlich allerlei zwielichtige Gestalten auf und sorgen für gehörige Unruhe!

Dr. Peter Thaddäus Lang wurde 1945 in Stuttgart geboren. Er studierte Englisch und Geschichte an der Universität Tübingen und absolvierte anschließend eine Ausbildung für den Archivdienst. Von 1986 bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2009 war Lang Stadtarchivar in Albstadt. Es verwundert also nicht, dass er eine ganz besondere Beziehung zu diesem Fleckchen Erde hat – in seinen fiktionalen Schriften ist es ebenso zentral wie in den Sachbüchern. Im badkap liest er ab 17:30 Uhr aus seinem zweiten Albstadt-Krimi „Der Killer von Albstadt“ vor, der 2005 erschienen ist. Es gelten die üblichen Sauna-Eintrittspreise, da die Lesung im Kaminzimmer stattfindet. Bei dieser Lesung kommt das Publikum mit Sicherheit ins Schwitzen! Anmeldung: marketing@badkap.de