Knorr - Die Päcklessuppen-Dynastie - Vortrag von Gunter Haug in der Kulturscheune Mulfingen

Dass sein Unternehmen einmal in aller Munde sein würde, das hat der im Jahr 1800 in Meerdorf bei Braunschweig geborene Kaufmann Carl Heinrich Theodor Knorr nicht ahnen können. Unzählige wirtschaftliche Rückschläge und familiäre Tragödien haben das Leben des Mannes bestimmt, der im Jahr 1838 in Heilbronn sein erstes Unternehmen gründete: eine Produktionsstätte für Zichorien Kaffee, den unter der wenig schmeichelhaften Bezeichnung "Muckefuck" berühmt-berüchtigten Kaffeeersatz.

Bestsellerautor Gunter Haug zeichnet in seinem Roman, wie aus allerkleinsten Anfängen die weltberühmten Knorr-Päcklessuppen entstanden, wie die legendäre Erbswurst sogar bei der ersten erfolgreichen Nordpolexpedition zum Einsatz kam, uvm. Die Geschichte eines Unternehmens ist immer auch die Geschichte einer Familie mit Höhen und Tiefen.