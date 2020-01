Knowing You – Knowing Me!

× Erweitern ABBA Gold

Mit „ABBA GOLD – The Concert Show“ sind Songs und Lebensgefühl der legendären Popband auch live zu erleben: Wo Glamour-Pop, Ohrwürmer und die Glitzerwelt der 70er auf erstklassige Künstler und raffinierte Bühnentechnik treffen, da ist ein unvergessliches Konzert-Erlebnis vorprogrammiert!

Wenn Welthits wie „Waterloo“, „Money, Money, Money“, „Thank you for the music“, „Mamma Mia“, „SOS“, „Super Trouper“, „Dancing Queen“, „Chiquitita“ oder „Fernando“ die Hallen elektrisieren und eine Retro-Licht-Show für Glamour-Atmosphäre sorgt – dann ist es da: dieses einzigartige Gefühl der ABBA-Welt, zu der Optik und Sound ebenso gehören wie das enthusiastische Publikum.

Dass dieses ABBA-Communitiy-Feeling zum Leben erwachen kann, dafür sorgt „ABBA GOLD – The Concert Show“ mit Professionalität und Authentizität bis ins kleinste Detail: Nicht nur die Kostüme sitzen, ebenso wie die Choreographien, perfekt, auch der schwedische Akzent der legendären Vier aus Stockholm ist originalgetreu zu hören. Wochenlang wurde wieder im Tonstudio getüftelt, wurde einstudiert und geprobt, bis auch für die Saison 2019/20 alle Beteiligten mit gutem Gewissen sagen konnten: Was wir unserem Publikum bieten, wird den schwedischen Popgiganten in jeder Hinsicht gerecht!