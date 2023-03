Knurps Puppentheater: Die rosarote Himbeermilchkuh

Zwei Waldgeister „Krawo“ und „Krawumm“ leben seit vielen hundert Jahren in einem tiefen Wald.

Langweilig ist es Ihnen in dieser Zeit geworden. Niemand da den man so richtig schön erschrecken kann. Was für ein Gespensterdasein! Um endlich mal ein Abenteuer zu erleben ziehen die Beiden los.

Das Problem der zwei Waldgeister ist nur, das man sich im Wald zwar sehr gut auskennt, aber mit den Dingen außerhalb gar nicht. Sie haben keine Ahnung was ein Auto ist oder eine Kuh, auf die sie in einem Stall treffen. Der Bauer, dem diese Kuh mit Namen Eugenie gehört, ist ziemlich verzweifelt. Denn Eugenie gibt nur noch sehr wenig Milch und mit dem Erscheinen der Waldgeister wird aus diesem bisschen zwar sehr viel, aber es ist rote Milch.

Der herbeigerufene Tierarzt will Eugenie schlachten. Nun treten die Waldgeister in Aktion und alles kommt zu einem glücklichen Ende.

Ein sehr lustiges Spiel mit Marionetten aus einem riesengroßen Bilderbuch heraus.

Figuren, Text, Kulisse: Reinhard M. Siegl

Für Kinder ab 4 Jahren