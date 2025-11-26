Knurps Puppentheater "Der Igel Fips sucht Schnee" - Städtisches Kulturprogramm Brackenheim

Puppentheater für Kinder ab 3 Jahren

Bürgerzentrum Brackenheim Austraße 21, 74336 Brackenheim

Der Igel Fips möchte nach den Geschichten über den Winter, die ihm der Ziegenbock erzählt hat keinen Winterschlaf mehr machen, sondern selbst die Schneeflocken bewundern!

Ein gefährliches Abenteuer wartet auf Igel Fips und seinen Freund den Siebenschläfer!

Das Stück mit Marionetten eignet sich für Kinder ab 3 Jahren.

  • Text, Figuren, Kulisse: Reinhard. M. Siegl
  • Regie: Isolde Stifter
  • Musik: Robin Müther

Am Mi., 26.11.2025 um 14.30 Uhr (Einlass ab 14.00 Uhr)

