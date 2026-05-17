Kobo Town (CND)

Calypso, Tanzbarkeit und Poetischer Aktivismus.

Benannt nach dem geschichtsträchtigen Viertel in Port-of-Spain (Trinidad), der Geburtsstätte des Calypso, wird Kobo Town als „eine berauschende Mischung aus beschwingtem Calypso-Witz, Dancehall-Reggae und posaunenlastigem Brass“ (The Guardian) beschrieben – ein „einzigartiges, transnationales Gefüge aus Rhythmus, Poesie und investigativem Journalismus“

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 trägt die Gruppe ihren unverwechselbaren, von Calypso und Ska inspirierten Sound zu einem weltweiten Publikum. Kopf der Band ist Drew Gonsalves, der als Teenager von Trinidad nach Kanada zog. In seiner neuen Heimat entdeckte er die Freude an altem Calypso, Ska und Roots-Reggae neu – durch alte Schallplatten, die er in den Wühlkisten von Second-Hand-Läden fand.

Gonsalves ist Songwriter, Sänger und Multi-Instrumentalist; seine Kompositionen wurden bereits von Weltstars wie Carlos Santana, Manu Chao, Calypso Rose, Mr. Vegas und Patrice gecovert.

Die Songs von Kobo Town sind zugleich melancholisch und lebensfroh, tiefgründig poetisch und absolut tanzbar. Sie wurzeln in der reichen karibischen Tradition des musikalischen Geschichtenerzählens und werden mit einer unbändigen Energie vorgetragen, die das Publikum von Montreal bis Malaysia und von Havanna bis Berlin zum Springen bringt.