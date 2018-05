Kochabend mit Sona Hannaleck. Nicht nur in Spanien, mittlerweile ist diese kulinarische Köstlichkeit auch in der Volkshochschule in Mössingen ein Hit! Holen Sie sich ein Stück Spanien nach Hause!

Man gönnt sich abends zum Getränk in gemütlicher Runde TAPAS, die pikanten kleinen Appetizer: z.B. gefüllte Tomaten, Schinken-Kroketten, Chorizo-Kichererbsen, Tostadas, Frittierte Zucchini, Spinat-Pasteten, Patatas Bravas, etc. - serviert mit einem temperamentvollen spanischen Rotwein. Holen Sie sich ein Stück Spanien nach Hause!!