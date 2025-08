Kochen in alten Küchen

Allerlei unterschiedliche Gerichte aus Groß- und Urgroßmutters Zeiten werden in sechs sehr unterschiedlichen historischen Küchen zubereitet.

Mit dabei ist das Bauernhaus aus Elzhausen, das Ausdinghaus aus Morbach, das Steigengasthaus „Rose“, die Mühle aus Weipertshofen und das Bauernhaus aus Schönenberg. Neu dabei ist die Wohnbaracke aus Gschlachtenbretzingen. Hier wird vegan in einer Küche aus den 1950er Jahren gekocht.

Ebenfalls in der Gebäudegruppe 20. Jahrhundert wird direkt nebenan das MAN-Stahlhaus durch die Erbauerfamilie belebt. Mitglieder der Familie stehen von 13 bis 15 Uhr den interessierten Besuchenden für Fragen rund um das Leben und Wohnen in den 1950er Jahren in einem solchen Gebäude zu Verfügung.

Auf dem Rezeptblock der Küchen stehen an diesem Tag deftige Rezepte wie Metzelsuppe, Klassiker wie Gaisburger Marsch oder süße Verführungen wie Schneiderfleck. Dabei stehen die Köchinnen und Köche den Fragen der Besuchenden gerne Rede und Antwort und das ein oder andere Küchengeheimnis wechselt den Besitzer: Die Speisen können probiert und zuhause nachgekocht werden.

Für das leibliche Wohl hat weiterhin der Besen aus Verrenberg geöffnet und in der Schmiede aus Großenhub wird der Amboss zum Klingen gebracht.