Kochen in alten Küchen

Gekocht wird in fünf historischen Küchen: dem Bauernhaus aus Elzhausen, dem Ausdinghaus aus Morbach, dem Steigengasthaus, der Mühle aus Weipertshofen und dem Bauernhaus aus Schönenberg.

Die dort zubereiteten Gerichte stammen aus unterschiedlichen Epochen und passen zu den verschiedenen Küchen. Während im Steigengasthaus Eintöpfe gekocht werden, gibt es im Ausdinghaus Kartoffelküchle und in der Mühle Semmelknödel mit Blaukraut. Aber auch süße Spezialitäten wie Gschmorgel mit Apfelmus oder ausgezogene Küchle stehen auf dem Rezeptblock.

Die Köchinnen und Köche stehen den interessierten Besuchenden gerne Rede und Antwort und das ein oder andere Küchengeheimnis kann dabei den Besitzer wechseln. Und das schönste dabei ist, bei der Zubereitung darf nicht nur zugeschaut werden, die Gerichte dürfen auch probiert und zuhause nachgekocht werden.