Kochen in alten Küchen

Im Museumsdorf werden historische Küchenherde angefeuert und die offene Feuerstelle in einer Rauchküche in Betrieb genommen. Dass die Bezeichnung „Rauchküche“ voll und ganz zutreffend ist, können die Besucher vor Ort erfahren. Die Speisen werden wie zu Urgroßmutters Zeiten zubereitet. Dabei stehen die oft nur mündlich überlieferten Gerichte im Mittelpunkt. Der Jahreszeit entsprechend werden traditionelle, regionale Köstlichkeiten, deftig-herzhafte Speisen, aber auch Süßes zubereitet. Zuschauen und Erfahrungen austauschen gehören an diesem Tag genauso dazu, wie Kostproben der Gerichte zu genießen. Wer die vorgeführten Gerichte nachkochen möchte, erhält die Rezepte vor Ort!