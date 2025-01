Kochen um die Welt

Bis in die 1970-er Jahre gab es in der Reutlinger Innenstadt einen kleinen Laden, an den sich manche ReutlingerInnen vielleicht noch erinnern:

Ein Laden, in dem es frische Fladen , also Nudelteig für die Maultaschen gab- denn die wurden ja damals noch meist selbst gemacht .

An einem Samstag Morgen gab es manchmal dort schon Warteschlangen bis draußen.

Heute gibt es unzählige Formen von Maultaschen ,mit Füllungen aller Art, und der kleine Nudel-Laden ist längst verschwunden.

Maultaschen machen ist gar nicht schwer und macht richtig Spaß.

Wir werden uns dem "klassischen Modell" mit Fleischfüllung widmen, und dazu eine vegetarische Variante kennenlernen.

Nebenbei erfahren die

Teilnehmenden Interessantes über die schwäbische Maultasche und ihre Geschichte (n)