Kochen um die Welt

Kochen, plaudern ,zusammen essen und dabei andere Kulturen kennenlernen.

In dieser Gruppe können Sie unter Anleitung neue Gerichte und ihre Zubereitung kennenlernen. Sie können aber auch selbst einen Nachmittag gestalten und in der Gruppe ein Lieblingsgericht aus Ihrer Heimat vorstellen und mit uns zusammen kochen.

So lernen wir nicht nur Menschen verschiedener Kulturen kennen, sondern machen auch eine kleine kulinarische Reise in die Kochtöpfe der Welt.