Kochkraft durch KMA "Hardcore never dies das" Tour 2026

Im hiesigen Indie-Punk-Kontext gab es in den letzten Jahren kaum einen Weg, der nicht an KOCHKRAFT DURCH KMA aus Duisburg-Marxloh vorbeigeführt hätte.

Egal ob bei eigenen Shows, auf den großen Festivalbühnen oder auf Tour zusammen mit so unterschiedlichen Bands wie Team Scheisse, Kettcar, Das Lumpenpack, FJØRT oder Adam Angst – die Kochkraft nimmt am Ende jede Person im Raum mit.

Und dafür tut sie einiges: Auf das im April 2025 beim Grand Hotel van Cleef erschienene Album “Hardcore never dies das” folgte nur wenige Monate später die EP “Hardcore never dies dazzz”. Damit setzen sie ihren Indie-Rave-Punk konsequent fort. Zwischen tanzbaren Synthies und Texten, die genau da weh tun, wo sie sollen. Es geht um Energie, Wut und Haltung und die Erkenntnis, dass ein “Gemeinsam” immer besser ist als ein “Alleine”. Parallel zu ihrer 22-Termine- Tour erschien obendrauf auch noch die Single “Realität” mit Heisskalt. Das muss das berühmte Marxloh-Hustle-Mindset sein!

Für den Sommer 2026 sind bereits zahlreiche Festivals geplant. Die nächsten Gelegenheiten, sich live zu überzeugen, kommen also bestimmt.