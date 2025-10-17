Im hiesigen Indie-Punk-Kontext gab es in den letzten Jahren kaum einen Weg, der nicht an KOCHKRAFT DURCH KMA aus Duisburg-Marxloh vorbeigeführt hätte. Ob bei zahlreichen eigenen Shows oder noch mehr Festivalauftritten, oder auf Touren zusammen mit so unterschiedlichen Bands wie Team Scheisse, Kettcar, Das Lumpenpack, FJØRT oder Adam Angst – Die Kochkraft war immer da. Und, nach manchmal verwirrten Ersteindrücken, sind KOCHKRAFT DURCH KMA eine von den Bands, die am Ende doch jede Person im Raum mitnimmt.

Mit der neuen Single “Ehrlich“ kündigt die Band am 23.01.25 ihr neues Studioalbum „Hardcore never dies das“ an, das am 11.04.25 über Grand Hotel van Cleef erscheinen wird.

“Ehrlich“ spielt alle Stärken der Indie-Rave-Punks voll aus: das tanzbare Synthie-Beat-Gerüst täuscht leichte Unterhaltung vor, aber der Text packt dich an den Ohren und schüttelt mal so richtig durch. Es geht laut der Band um „Selbstoptimierung, konservativen Backlash, Dauerkrisen, Turbokapitalismus, dies das. Manchmal sind auch wir des Kämpfens müde und brauchen diesen ganz kurzen Moment zwischen Idealismus und Resignation, um zu sagen: Es ist schon schwer genug!“ – Wer das nicht nachfühlen kann, schätzt sich wohl glücklich, nicht Teil unserer Gesellschaft zu sein.

Doch aufgegeben wird nicht, soviel steht fest: Es gibt auch viel Optimismus und Dankbarkeit, und auch die verpackt die Band auf ihrem neuen Album: „Wir haben letztes Jahr echt viel geballert und drei Millionen Konzerte gespielt. Und in der restlichen Zeit haben wir mit tollen Menschen aus unserer Szene (Team Scheisse, Das Lumpenpack, The toten Crackhuren im Kofferraum, Das blühende Leben, Mamoré) dieses Album geschrieben – Allein wäre es nicht so toll geworden. Das hat uns wieder bewiesen, dass ein ‘Gemeinsam‘ immer schöner ist als ein ‘Alleine‘. Außer am Buffett, versteht sich von selbst.“

Musik hilft und Hardcore never dies. Humor aber auch (nicht). Das.

„Hardcore never dies das“ von KOCHKRAFT DURCH KMA erscheint am 11.04.25 über Grand Hotel van Cleef und kann ab sofort in verschiedenen Varianten vorbestellt werden.