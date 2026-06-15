Kochkraft durch KMA

Kulturhaus Schwanen Waiblingen Winnender Str. 4, 71334 Waiblingen

Zwischen tanzbaren Synthies und Texten, die genau da weh tun, wo sie sollen.

Im hiesigen Indie-Punk-Kontext gab es in den letzten Jahren kaum einen Weg, der nicht an KOCHKRAFT DURCH KMA aus Duisburg-Marxloh vorbeigeführt hätte. Egal ob bei eigenen Shows, auf den großen Festivalbühnen oder auf Tour zusammen mit so unterschiedlichen Bands wie Team Scheisse, Kettcar, Das Lumpenpack, FJØRT oder Adam Angst – die Kochkraft nimmt am Ende jede Person im Raum mit.

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Kulturhaus Schwanen
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