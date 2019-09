Am Freitag, 18. Oktober, bietet das Ellwanger Alamannenmuseum von 17-20 Uhr in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung Ostalb den Kochkurs "Alamannischer Kesseltopf" an. Aus frischem Gemüse, Kräutern, Gewürzen und Fleisch werden wir auf einer offenen Feuerstelle im Museumshof einen Kesseltopf zubereiten. Die Zutaten und die besondere Zubereitung sorgen für das außergewöhnliche Aroma und die Würze. Angelika Dörrich und Hariolf Neukamm zeigen Ihnen, wie das umgesetzt wird. Die Tafel befindet sich im Innenraum des Museums. Nach der Führung genießen Sie den frischen Kesseltopf in der Museumsatmosphäre. Die Kursgebühr beträgt 19 Euro (alles inklusive). Mitzubringen sind: Restebehälter, Geschirrhandtuch und Schürze. Eine Anmeldung ist erforderlich, der Anmeldeschluss ist am 6. Oktober