Genießen Sie einen Abend ganz im Zeichen der italienischen Küche – voller Leichtigkeit, Aroma und Geselligkeit.

In diesem Kochkurs bereiten wir gemeinsam typische Gerichte zu, die nach Sommer und Urlaub schmecken: frisch, unkompliziert und authentisch.

Der Kurs eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für alle, die ihre Kenntnisse der italienischen Küche vertiefen möchten.

Mit hochwertigen Zutaten und klar erklärten Arbeitsschritten zeigen wir, wie vielseitig und alltagstauglich italienisches Kochen sein kann.

Ein besonderes Highlight ist das Zubereiten von Ravioli – vom selbstgemachten Teig bis zur aromatischen Füllung. Ergänzt wird das Menü durch klassische Vorspeisen und ein traditionelles Dessert.

Auf dem Menü stehen dreierlei Bruschetta, Panzanella, Ravioli mit Käsefüllung auf geschmorten Tomaten sowie Tiramisu.

Ein Kurs für alle, die italienische Lebensfreude genießen und neue Lieblingsrezepte entdecken möchten.

Anmeldung unter: https://hintermherd.de/collections/kochkurse-backkurse/products/kochkurs-bruschetta-pasta-mehr