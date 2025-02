Kochkurs der Landfrauen Adelshofen/Tauberscheckenbach

Wir möchten gerne einen Kochkurs zum Thema "Brunch" am 13.03.25 um 19.00 Uhr in der Landwirtschaftsschule in Uffenheim machen.

Außerdem wäre es sinnvoll, wenn jeder eine Schürze mitbringt. Bitte meldet Euch bis spätestens Montag, 17.02.25 bei Sandra Gleiß (941804 oder per WhatsApp 0171/2710651) oder Martina Roth (941824 oder per WhatsApp 0160/1623342) an.

Wir freuen uns auf einen schönen und geselligen Kochabend mit Euch