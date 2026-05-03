Kochkurs für Anfänger

In diesem Kochkurs entdecken wir gemeinsam die Welt der klassischen Hausmannskost – bodenständig, aromatisch und ganz ohne Fixprodukte oder Fertigmischungen.

Schritt für Schritt lernen Sie die Grundlagen des Kochens mit frischen Zutaten und klaren, nachvollziehbaren Techniken.

Dabei zeigen wir, dass traditionelle Gerichte weder kompliziert noch zeitaufwendig sein müssen.

Gemeinsam bereiten wir mehrere Klassiker zu – von Grießklößchensuppe und Maultaschen auf Salat über Schweinefilletröllchen mit Champignonsoße, Speckbohnen und selbstgemachten Spätzle bis hin zu Erdbeerknödeln mit Vanillesoße.

Der Kurs richtet sich an alle, die Kochen von Grund auf lernen oder ihre Kenntnisse vertiefen möchten und Freude daran haben, bewährte Rezepte neu zu entdecken. Ehrlich, alltagstauglich und mit viel Genuss.

Anmeldung unter: https://hintermherd.de/collections/kochkurse-backkurse/products/kochkurs-fur-anfanger