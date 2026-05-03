Kochkurs italienisch "Bella Italia"

Dieser Kochkurs entführt Sie in die Welt der italienischen Küche – mit besonderem Augenmerk auf saisonales, sommerliches Gemüse und den bewussten Einsatz typischer Zutaten.

Gemeinsam entdecken wir, wie Olivenöl, Parmesan, Schinken und weitere Klassiker richtig verarbeitet werden und woran sich hochwertige Qualität erkennen lässt.

Die saisonal abgestimmten Gerichte orientieren sich an authentischen italienischen Kochweisen.

Es entsteht eine vielseitige Auswahl aus Vorspeisen, Hauptgängen und Desserts, die die Leichtigkeit und Vielfalt Italiens widerspiegelt, ohne zu viel vorwegzunehmen.

Ein Kurs für alle, die die italienische Küche von Grund auf kennenlernen und ein Stück mediterranen Genuss in den eigenen Alltag bringen möchten – unkompliziert, aromatisch und praxisnah.

Anmeldung: https://hintermherd.de/collections/kochkurse-backkurse/products/kochkurs-italienisch-am-17-06-2026