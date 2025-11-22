Kochkurs Weihnachtsküche

Kulinarisches

bis

Parkhotel Heilbronn Gartenstraße 1 Heilbronn

Abwechslung und Vielfalt stehen Heilbronn gut – auch wir fühlen uns dieser Idee verpflichtet. Daher gibt es regelmäßig Kochkurse in unserem Pop-Up Restaurant.

Buchen Sie jetzt Ihren Kochkurs für ein 4-Gang-Menü, inklusive Aperitif, Wasser, Rezeptmappe, Schürze, Abendessen und korrespondierenden Weinen zum Menü. Sie möchten jemanden mit Ihrem selbst kreierten Menü überraschen? Eine Begleitperson kann ab 18 Uhr zum Abendessen für 90 EUR inklusive Getränkebegleitung dazu kommen.

Weitere Infos auf www.parkhotel-heilbronn.de/de/kulinarik/kochkurse

Info

bis
