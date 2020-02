Auch im Jahr 2020 lädt Sie Boris Rommel in seine Küche ein: Hier dürfen Sie nicht nur einen Blick hinter die Kulissen in die Gourmetküche werfen, sondern auch selbst Hand anlegen. Denn die Zubereitung Ihres 4-Gänge-Menüs wird Ihnen mindestens so viel Freude bereiten, wie das anschließende gemeinsame Abendessen inklusive Weinbegleitung. Profitieren Sie von den Tipps und Tricks eines Sternekochs und tauchen Sie ein in die Welt der Sternegastronomie.

Anschließend gemeinsamer Aperitif und Abendessen im Restaurant. Begleitpersonen heißen

wir gerne zum Abendessen willkommen.