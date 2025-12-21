Kochworkshop - Suppen, Eintopfe und Co.

Hauswirtschaftsschule Dinkelsbühl Luitpoldstraße 3, 91550 Dinkelsbühl

Suppen und Eintöpfe wärmen gerade in der kalten Jahreszeit von innen. Im Workshop, der vom VLF veranstaltet wird, bringen wir saisonale, alltagstaugliche Gerichte, neue Ideen aber auch Klassiker auf den Tisch.

Jeweils 19 Uhr in der Schulküche der Hauswirtschaftsschule in Dinkelsbühl, Luitpoldstraße

Bitte Schürze und Dosen für Kostproben mitbringen.

Anmeldung bei H. Ansorge Tel. Telefonnummer: 01754413224 oder M. Ganzer Tel.Telefonnummer: 015112472464

Info

Hauswirtschaftsschule Dinkelsbühl Luitpoldstraße 3, 91550 Dinkelsbühl
Essen & Trinken
01754413224
Google Kalender - Kochworkshop - Suppen, Eintopfe und Co. - 2026-02-02 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Kochworkshop - Suppen, Eintopfe und Co. - 2026-02-02 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kochworkshop - Suppen, Eintopfe und Co. - 2026-02-02 19:00:00 Outlook iCalendar - Kochworkshop - Suppen, Eintopfe und Co. - 2026-02-02 19:00:00 ical

Tags