Kochworkshop - Suppen, Eintopfe und Co.

Suppen und Eintöpfe wärmen gerade in der kalten Jahreszeit von innen. Im Workshop, der vom VLF veranstaltet wird, bringen wir saisonale, alltagstaugliche Gerichte, neue Ideen aber auch Klassiker auf den Tisch.

Jeweils 19 Uhr in der Schulküche der Hauswirtschaftsschule in Dinkelsbühl, Luitpoldstraße

Bitte Schürze und Dosen für Kostproben mitbringen.

Anmeldung bei H. Ansorge Tel. Telefonnummer: 01754413224 oder M. Ganzer Tel.Telefonnummer: 015112472464