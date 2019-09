In Teo Tiger’s Zuruf-Theaterstück „König, Prinzessin, Ritter und Räuber“ führen die Zuschauer Regie. Die Kinder bestimmen den Verlauf des Ritterkampfes, ob die Prinzessin tanzend singt oder singend tanzt, welche Diebesstrategien der Räuber anwendet und ob ein König tatsächlich schnarcht in seinem Baldachin-Königsbett. Teo Tiger jedenfalls stellt sich auf eine rasante Theaterstunde ein, in der er den kühnen Versuch unternimmt, mehrere Rollen gleichzeitig mit den Fantasien der jungen Zuschauer zu füllen und mit etwas Glück spielend und erzählend zum Happyend zu führen.

Das Kindertheater Teo Tiger begeistert Kinder ab 3 Jahren und Eltern gleichermaßen mit Märchen, Abenteuergeschichten, Zaubervorstellungen, Musik und Clownerie. Die heitere, familiäre Atmosphäre des Theaters schafft Nähe, Begegnung und Austausch – Mitmachen ist strengstens erlaubt!

Leitung: Klaus Ruckgaber – Schauspieler, Regisseur, Waldorflehrer