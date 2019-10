Kojen – CockTales – Kapitäne

Nachdem die Rosa Note seit über 27 Jahren besteht, wurde es Zeit, mal gemeinsam Urlaub zu machen. Also chartern die überspannten Sänger ein Kreuzfahrtschiff. Dass nicht alles so verläuft wie erhofft, ist klar.

Nach einem Tag Landgang auf Jamaica fällt es unendlich schwer, die neu gewonnene Liebe seines Lebens nach einer wundervollen Nacht wieder zu verlassen. Kann der Kerl mit der dicken Beule in der knallengen Badehose ein Trostpflaster sein? Wohl nur auf den ersten Blick. Also ab in den schwül-heißen Maschinenraum zu den muskulösen, verschwitzten Matrosen. An der Copacabana treffen dann der Barmann Olaf und der Nico aus Puerto Rico aufeinander…

Infos zum Chor und zum Programm: www.rosanote.de

Zu Gast: der Chor RosaKehlchen aus Heidelberg - www.rosakehlchen.de