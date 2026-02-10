KOKUBU - The Drums of Japan

Kokubu eine der weltweit bekanntesten Taiko-Trommelgruppen geht 2026 wieder auf große Deutschlandtournee und setzt nach ihren umjubelten Tourneen der vergangenen Jahre mit ihrer aktuellen Show „Infinity“ neue Akzente.

Mit donnernden Rhythmen, atemberaubender Präzision, beeindruckender Synchronität und purer Energie entführt Kokubu das Publikum in die Seele Japans. Die perfekte Fusion aus jahrhundertealter Tradition und packender modernen Performance. Jeder Schlag ein Beben, jede Bewegung eine Sensation.

Die Ausnahmekünstler an den mächtigen Taiko-Trommeln sind nicht nur Virtuosen auf ihren Instrumenten, sondern auch Meister der Inszenierung, die mit spektakulären Choreografien und beeindruckenden Lichteffekten eine magische Atmosphäre schaffen. KOKUBU ist eine der bekanntesten und größten Taiko-Trommelgruppen weltweit. Mit ihrer beeindruckenden Darbietung ermöglicht Kokubu tiefe Einblicke in die japanische Kultur. Ihr Markenzeichen ist die perfekte Symbiose von traditionellem Handwerk und modernem Entertainment, die Zuschauer jeden Alters begeistert. Zum Ensemble gehören neben Shakuhachi-Meister Chiaki Toyama auch der Weltmeister auf dem dreiseitigen Zupfinstrument Tsugaru-Shamisen, Masamitsu Takasaki, sowie Karin Toyama an der Koto und im Gesang – ergänzt durch faszinierende tänzerische Elemente.