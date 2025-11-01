KOLA Group Europatournee 2025

Die ukrainische Sängerin KOLA geht auf große Europatournee

Die ukrainische Sängerin KOLA hat eine groß angelegte Europatournee angekündigt, die im Oktober und November 2025 stattfinden wird. Die Künstlerin wird eine neue Show präsentieren, in der die größten Hits und die von den Fans erwarteten Premieren zu hören sein werden.

Das Publikum wird KOLAs Lieblingskompositionen hören - "Salut papa", "Milimeter ", "Docekanyu " , "Buti prostim" und andere Lieder, die zu echten Soundtracks für Tausende von Menschen geworden sind. Ihre Musik verbindet Generationen, gibt Kraft, Zärtlichkeit und Hoffnung.

KOLA wird als die Stimme einer Generation bezeichnet. Ihre Auftritte sind immer lebendige Emotionen, die im Herzen eines jeden Zuhörers mitschwingen. Die Konzerte der Sängerin sind nicht nur Musik, sondern auch eine besondere Atmosphäre, in der Menschen gemeinsam Freude, Tränen, Liebe und Glauben erleben.

Im neuen Konzertprogramm wird KOLA ihre Lieblingshits mit neuen Liedern kombinieren, die zum ersten Mal von der Bühne aus präsentiert werden. Die einzigartige Show wird dem Publikum unvergessliche Eindrücke vermitteln und zu einem wichtigen kulturellen Ereignis für die Ukrainer im Ausland und alle, die moderne ukrainische Musik schätzen, werden.

Die Wohltätigkeitsmission wird einen besonderen Platz auf der Tournee einnehmen. Während der Konzerte werden Benefizveranstaltungen zur Unterstützung der ZSU organisiert - durch Spenden und Wohltätigkeitsauktionen. Jeder Zuschauer kann so Teil einer wichtigen Sache werden und zum gemeinsamen Sieg beitragen.